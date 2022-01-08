طبقا لدرجة الإصابة..التضامن الاجتماعي: 25 الف لأسرة المتوفي والمصاب والعجر الكلي و5 الاف للإصابة الجزئية

/671159/طبقا-لدرجة-الإصابةالتضامن-الاجتماعي-25-الف-لأسرة-المتوفي-والمصاب-والعجر-الكلي-و5-الاف-للإصابة-الجزئية

أوضح زيدان عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، أن الوزارة وافقت علي المبالغ المالية التي ستصرف تعويضا لضحايا حادث تصادم أتوبيس غرب ووسط الدلتا مع ميكروباص، والذي وقع اليوم السبت على الطريق الدولي بجنوب سيناء قبل كمين الوادي بنحو 10كيلومترات من مدينة طور سيناء، مؤكد أن الوزيرة حددت مبلغ التعويض طبقًا لدرجة الإصابة، بواقع 25 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و25 ألف جنيه لكل مصاب بعجز كلي، و 5 ألاف جنيه لكل مصاب يحتاج علاج أكثر من أسبوع، و ألفين جنيه لكل مصاب يحتاج علاج لمدة تقل عن أسبوع.

دوت الخليج

اعداد كشوف بأسماء المصابيين والضخايا

وتابع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسيناء، أنه جاري التنسيق مع مديرية الصحة لاعداد الكشوف الخاصة بأسماء المصابيين، وأسماء الضحايا الذين لقو مصرعهم، وتحديد درجة إصابة كل شخص، وكافة البيانات التي تتعلق بكل حالة، تمهيدًا للتواصل معهم وبدء صرف التعويضات.

16 وفاة و18 اصابة

فيما كانت قد تلقت مديرية أمن جنوب سيناء اليوم ، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم (ب.ص -8994) وأتوبيس نقل عام رقم (ج. ط . أ -2695 ) ، على بعد 10 كيلومترات من مدينة طور سيناء ، وأسفر الحادث عن وقوع 16 حالة وفاة، وإصابة 18 آخرين ولقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 17 آخرين، في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأتوبيس نقل عام، على الطريق الدولي "الطور - نفق الشهيد أحمد حمدي"

تصادم سيارة ميكروباص وأتوبيس

هذا وقد تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من إدارة تأمين الطرق بوقوع تصادم مروع على الطريق الدولي قبل مدينة الطور بنحو 10 كيلومترات بين أتوبيس غرب ووسط دلتا، متجها إلى مدينة شرم الشيخ وسيارة ميكروباص، فيما أسفر الحادث عن مصرع 16 شخصا وإصابة 17 آخرين، وانتقل إلى موقع الحادث 17 سيارة إسعاف وجار نقل الجثث إلى ثلاجة مستشفي الطور العام، والمصابين إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء، وأصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قرارا بتشكيل غرفة عمليات ومتابعة الحادث، وتوجه اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة إلى موقع الحادث ورئيس مدينة الطور، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وجار متابعة الحادث وتحديد بيانات المصابين، من جانبهى أكد أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن عدد الوفيات 16 شخصا والمصابين 17، مشيرا إلى أنه يخضع المصابين للعلاج في مستشفي الزهراء وتم تحويل 7 مصابين لمستشفي ابورديس.