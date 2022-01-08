دينا المقدم: تعميم التجربة المصرية من أهم توصيات ورشة «سياسات مائية»

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التجربة المصرية فى ترشيد استهلاك المياه، تكاد تكون الوحيدة التى تم مناقشتها فى الورشة الخاصة بوضع سياسات مائية رشيدة من أجل الإنسانية، ضمن التحضيرات النهائية لمنتدى شباب العالم.





وشاركت دينا المقدم، عضو التنسيقية، بصفتها متحدث رئيسى فى الورشة، ودارت أهم محاور كلمتها حول تسليط الضوء على الثغرات التى تشوب القوانين الدولية المنظمة لحقوق التعامل مع المياه العذبة بين الدول، وقامت بالتنويه عما تقوم به بعض الدول من سياسات تعسفية يمكن أن يطلق عليها "سياسة الحرمان المائى" بين الدول المشاركة فى الأنهار، فضلا عن الإشارة إلى الزراعة بالوكالة وتأثيرها السياسى والاقتصادى. وفى لقاء مع فضائية إكسترا نيوز أكدت دينا المقدم، أن من أحد التوصيات الهامة فى الورشة، كانت أن تتخذ جامعة الدولة العربية والاتحاد الإفريقى التجربة المصرية كنموذج يحتذى به ويتم تعميمه وتطبيقه فى المنطقة العربية أو إفريقيا.

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