دار الإفتاء تحذر من غواية الشيطان .. وتؤكد : لا تكن تابعا لطرقه

جدة - نرمين السيد - وكتبت على صفحتها "لا تستمع لغواية الشيطان، ولا تكن تابعًا لطرقه، فأنت من ستحاسب على أفعالك .

واستدلت دار الإفتاء على عواقب السعى فى طرق الشيطان بقول الله تعالى "وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِى فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ".