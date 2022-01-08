محافظ الجيزة: موقف السرفيس الحضارى بالشوربجى حل أزمات المرور بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ أن الموقف يساهم فى حل المشكلات المرورية بتلك المنطقة لاستيعاب أكبر عدد من سيارات السرفيس المنتشرة بصورة غير منظمة، مؤكدا على دراسة استغلال الأماكن التى تم نقل المواقف العشوائية منها بذلك القطاع لتيسير الحركة المرورية.

وحرص المحافظ على التواصل مع السائقين داخل الموقف الجديد للاطمئنان على سير العمل مشددا على ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة لهم وعدم الانتظار الخاطئ بالطريق العام.

وكلف راشد، جهاز السرفيس وحى بولاق الدكرور باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال السائقين الغير ملتزمين وتكثيف الحملات على سيارات السرفيس والنقل الجماعى لتحقيق الانضباط مع إجراء الصيانات الدورية للموقف من أرصفة وإنارة ودورات مياه لتحقيق عناصر الاستدامة.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين للاستماع إلى طلباتهم وشكواهم مؤكدا أن المحافظة تحرص على الاستجابة لمطالب المواطنين وسرعه حلها.

ووجه محافظ الجيزة رئيس الحى برفع كافة الإشغالات والاهتمام بمستوى النظافة بشارع المصرف وذلك بشكل دورى.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال توسعة ورصف وازدواجية شارع ترعة المجنونة بحى بولاق الدكرور مشددا على مراجعة خط التنظيم بالشارع والالتزام به وعدم تجاوز مع تنفيذ الاعمال على أكمل وجه.

وخلال جولته بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة، وجه المحافظ بتطوير الشارع الواقع خلف محطة محولات المعتمدية مع دراسة إقامة أكشاك حضارية وتوصيل كافة المرافق اللازمة وتبليط الرصيف بطول 350م مع إنشاء حارة بطيئة لعدم التأثير على الحركة المرورية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد الاعمال الخاصة بمحور الفريق كمال عامر بنطاق حى العجوزة والتى وجه خلالها برفع كافة المخلفات أسفل المحور ورفع كفاءة كوبرى المشاة ورفع كفاءة الإنارة بالمنطقة.

رافق المحافظ خلال الجوله المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وياسر سامى رئيس حى العجوزة وعبدالله نور رئيس حى بولاق ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومدير إدارة التفتيش المالى وإدارة الرصد الميدانى.