نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر نتائج التحقيقات مع محمد الأمين ومفاجأة جديدة في قضية التحرش بفتيات دار الأيتام في المقال التالي

عمر شويل - جدة في متابعة للتحقيق في قضية رجل الأعمال محمد الأمين لآخر المستجدات التي تم كشفها من قبل التحقيقات القضائية والأمنية في واقعة القبض علي رجل الأعمال محمد الأمين داخل محل اقامته في محافظة القاهرة بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيلات السفر للهجرة غير الشرعية.

وكذلك بعض من الاعمال المنافية للاداب مع عدد من الفتيات في دور الأيتام التابع للمدعو المذكور سابقا رئاستها والتي قام علي تأسيسها محمد الأمين داخل محافظة بني سويف

آخر نتائج التحقيقات مع محمد الأمين ومفاجأة جديدة في قضية التحرش بفتيات دار الأيتام، تم القبض على رجل الأعمال محمد الأمين صاحب قنوات سي بي سي الفضائية المعروفة، حيث أنه تم توجيه تهمة الإتجار في البشر له لما تم فعله مع فتيات دار الأيتام التي يمتلكها المتهم، سوف نتعرف على أجدد ما وصلت له التحقيقات.

حبس محمد الأمين

لقد تم حبس رجل الأعمال محمد الأمين على ذمة التحقيق في القضية المتهم بها وهي تهمة التحرش بالفتيات من أعمار مختلفة وممارسة الفحشاء معهم بشكل عنيف مع التهديد، فلقد قام بارتكاب أكثر من جريمة هتك عرض لفتيات من أعمار مختلفة ما بين 12 سنة حتى 18 سنة، ومنهن من أخذها معه للساحل الشمالي.

مفاجآت جديدة في التحقيق

تم الإبلاغ عن المتهم محمد الأمين من قبل المجلس القومي للأمومة والطفولة في يوم العاشر من ديسمبر الماضي عن وجود هتك عرض لمجموعة من الفتيات موجودات في دار الأيتام التابعة لرجل الأعمال محمد الأمين، فلقد تبين أنه كان يقوم بعمل حفلات رقص جماعية ومن ثم يقوم بالاعتداء على أحلاهن.

ولقد كان يتعامل معهن بشكل سادي من خلال الضرب والتعذيب أثناء هتك العرض وتبين من الكشف على الفتيات بوجود مشاكل كثيرة للفتيات منها وجود تبول لا إرادي نتيجة لأفعاله مع الفتيات ومن المنتظر ظهور المزيد في التحقيقات في الفترة القادمة.

شهادة إحدى الفتيات

وقد شهدت إحدى فتيات دار أيتام محمد الأمين أنه قام بالتقرب منها عدة مرات ولكنها كانت ترفض طوال الوقت حدوث ذلك مما جعله يأتي بورقة تقوم بالإمضاء عليها لتكون مراته، وكان يستغل نوم المشرفين ليقوم بعمل حفلة رقص ليختار الأفضل من بيننا بعد أن ترتدي مايوه بيكيني.

تفاصيل القبض على محمد الأمين

بعد أن تم وصول البلاغ للنيابة العامة من قبل المجلس القومي للأمومة والطفولة تم العمل على البحث عن لكنهم ليتم القبض عليه في فيلا يمتلكها الأخير في القاهرة وتم توجيه تهمة ارتكاب شنعاء يرفضها القانون داخل دار أيتام قام بإنشائها في بني سويف من فترة قصيرة واستغلها لعمل جرائم كثيرة يتم التحقيق فيها بالوقت الحالي