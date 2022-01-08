علاء مرسي يوجه رسالة للجمهور: استنوني بشخصية مختلفة بـ"ملف سري" (خاص)

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كشف الفنان علاء مرسى عن عن أعمال الفنية المنتظرة على الساحة الفنية، "انتظروا مسلسل جديد بشخصية جديدة فى رمضان".

دوت الخليج

علاء مرسي يكشف عن مسلسله الجديد

وصرح علاء مرسي لـ"دوت الخليج": "جارى العمل على مسلسل رمضاني جديدبعنوان " ملف سري" مع الفنان هانى سلامة".

وتابع مرسي: " ان المسلسل أيكون فى تركيبة جديدة، وشخصية مختلفة، والجمهور أيشوف شخص جديد بأدا مختلف ".

مسلسل "ملف سري"

أستقر نجوم العمل الدرامي القادم على أسم المسلسل الرمضاني القادم من " قلب واحد" الى " ملف سري" على عرض المسلسل فى رمضان 2022 القادم.

والمسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، إنتاج مجموعة شركة فنون مصر للإنتاج والتوزيع، محمد محمود عبدالعزيز، وريمون مقار، وبطولة الفنانين هانى سلامة، نضال الشافعى، وعلاء مرسي، ميريهان حسين، كارولين عزمى، وادوارد.

علا مرسي بمسلسل النمر

وشارك الفنان الكبير فى موسم الرمضان الماضي بمسلسل حمل عنوانه " النمر"، والذي كان تدور قصته حول إطار الدراما الممزوجة بالإثارة والتشويق، تدور أحداثه حول شاب صعيدي يهرب إلى القاهرة، ويتعرض لحادث يفقده الذاكرة، فيهتم به أهل "الصاغة"، ويحاول التسطر والتنكر في أكثر من شخصية حتى لا يعثر عليه أحد.

والمسلسل من إخراج شيرين عادل، وتاليف محمد صلاح العزب، وشارك فى بطولته العديد من النجوم منهم الفنان محمد أمام، وهنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، بيومي فؤاد، وعلاء مرسي، محمود حافظ.