/671155/الحكومة-تناقش-هيكلة-منظومة-الدعم-لاستهداف-الفئات-الاولي-بالرعاية

أوضح المهندس مصطفي مدبولي، أن الحكومة بدأت مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإجراء هيكلة منظومة الدعم، وبناء عليه تم تشكيل لجنة برئاسته، وعضوية وزارات التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، فضلا عن الجهات المعينة.

دوت الخليج

هيكلة منظومة الدعم

جاء هذا خلال اجتماع مجلس الوزارء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، حول متابعة إجراءات هيكلة منظومة الدعم، في حضور وزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي، ونفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي.

حوكمة منظومة الدعم

فيما أكد مدبولي، أن الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعليًا الفئة الحقيقية المستحقة للدعمفي وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة، وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على ضرورة التأكد من دقة البيانات التي تملكها جهات الدولة، لأن معايير استحقاق الدعم تتحدد وفقا لهذه البيانات، مشيرا إلى أن حوكمة منظومة الدعم هدف تسعى الحكومة لتحقيقه، لوصول الدعم إلى مستحقيه

فيما قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تشكيل لجنة حوكمة إجراءات توزيع الدعم تستهدف وضع معايير لمعادلة استحقاق الدعم، ووضع آليات التنفيذ الخاصة بتنقية المنظومة الحالية من الأسر غير المستحقة، فيما استعرض الاجتماع توزيع منظومة الدعم في مصر، حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2021/2022، تمت زيادة إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من 228 مليار جنيه إلى 321 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 30% تقريبا، كما تم عرض خطوات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتي تعتمد على تحديد المعايير الواجب توافرها في مستحقي الدعم وإعداد قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من جميع أنواع الدعم، وزيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة..