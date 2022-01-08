/671161/بكاري-جاساما-يقترب-من-إدارة-مباراة-مصر-ونيجيريا-في-كأس-أمم-أفريقيا

تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا مساء غداً الأحد بالكاميرون ويلعب أصحاب الأرض أمام بوركينا فاسو في تمام السادسة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلعب منتخب مصر أمام نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل في تمام السادسة مساء، وتقام المباراة على ملعب جاروا بالكاميرون.

وهناك أنباء عن تعيين الحكام الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة مصر ونيجيريا يوم الثلاثاء المقبل.

وبعد أنباء تعيين بكاري جاساما لإدارة مباراة مصر ونيجيريا هناك تخوف من الجماهير المصرية بسبب الحكم الجامبي، وسيتم التأكيد من حكم المباراة خلال الساعات القادمة.

فيروس كورونا يقتحم معسكر السنغال قبل بداية كأس أمم أفريقيا

مازالت الصدمات تتوالي على أليو سيسية مدرب منتخب السنغال بعد إعلان إصابة حارس مرمى الفريق إدوارد ميندي بفيروس كورونا.

وتم الكشف عن وجود حالات آخرى داخل معسكر السنغال قبل بداية كأس أمم أفريقيا وتعرض خاليدو كوليبيالي المدافع الصلب إلى الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى فامارا ديديهو للكوفيد هو الآخر.

وبذلك يغيب الثلاثي عن مباراة السنغال الأولى في كأس أمم أفريقيا لحين الشفاء من فيروس كورونا.

روجيه ميلا: أحمد مجاهد حاول تأجيل كأس أمم أفريقيا بجانب المغرب.. ولا أفهم السبب!

شن روجيه ميلا، أسطورة كرة القدم الكاميرونية هجوما شديداً على أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، وذلك قبل أيام من بداية المونديال الأفريقي.

وأضاف روجيه ميلا خلال تصريحات تليفزيونية "الاتحاد المصري لكرة القدم بجانب نظيرة المغربي مارسوا ضغوطات كبيرة للغاية من أجل تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون".

كأس أمم أفريقيا

وزاد "بعض دول شمال أفريقيا دائما يقوموا بالفوضى بسبب بعض القرارات التي يريدوا اتخاذها".

وواصل "لا أفهم إذا كانوا أفارقة أما لا، فدعهم يذهبون للعب في أوروبا وآسيا أوي أي شئ آخر، ولكن أحذرهم بعدم حدوث أي فوضى في أفريقيا والقارة بأكملها".

واختتم "لقد تطوروا داخل القارة الأفريقية ونحن قبلناهم ولا أفهم سبب ما قاموا به مؤخرا من أجل تأجيل بطولة أفريقيا، ومازالوا يستمروا في إثارة المشاكل".

كيروش: كلما أصبح الموقف أكثر صعوبة.. كلما بقينا معاً أقوى

غرد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، منذ قليل على حسابة الشخصي تويتر، على تمنيه الشفاء العاجل لمصابي الفراعنة.

ولم يكشف كارلوس كيروش عن المصابين في صفوف الفراعنة، والتي تنطلق بعثتها غداً السبت في الحادية عشر صباحاً متوجه للكاميرون على متن طائرة خاصة للفريق.

وكتب كيروش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أوقات غير مسبوقة، كلما أصبح الموقف أكثر صعوبة، كلما بقينا معًا وأقوى".