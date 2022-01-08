/671163/الكاف-يقرر-تعيين-محمود-البنا-حكما-رابعا-في-افتتاح-كأس-أمم-أفريقيا-بين-الكاميرون-وبوركينا-فاسو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن حكام مباراة الافتتاح لكأس أمم أفريقيا بين الكاميرون وبوركينا فاسو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة لقاء الافتتاح بين الكاميرون وبوركينا فاسو.

ويتواجد الحكم المصري محمود البنا حكما رابعا في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا.

أحمد الطيب معلقاً على مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا

اختارت شبكة قنوات "بي أن سبورتس"، أحمد الطيب معلقاً على مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا، في اللقاء الأول للفراعنة بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وتبدأ البطولة غداً بمباراة الكاميرون أمام بوركينا فاسو في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، في لقاء قوى بضربة بداية البطولة، ثم يلتقي منتخب إثيوبيا مع نظيره الرأس الأخضر في التاسعة مساءاً بمباريات اليوم الأول من البطولة.

موعد مباراة منتخب مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد نظيرة نيجريا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءاً.

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

الحكم محمود البنا

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي