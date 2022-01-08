/671166/أول-رد-من-الحكومة-بعد-طلب-النائب-أحمد-بدوي-ضم-مركزي-طوخ-وقها-لـ-حياة-كريمة-بالقليوبية

وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المذكرة التفصيلية التي تقدم بها النائب أحمد بدوي، رئيس اتصالات النواب، بشن ضم مركزي قها وطوخ لمبادرة حياة كريمة بالقليوبية، للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

دوت الخليج يرصد رد الحكومة على رئيس اتصالات البرلمان بشأن ضم قها وطوخ لحياة كريمة حياة كريمة بالقليوبية وكان النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النوب، قد تقدم بطلب لضم مركز طوخ وقسم قها "للمبادرة الرئاسية حياة كريمة " تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي . وأوضح النائب أحمد بدوي، رئيس اتصالات النواب، فى المذكرة المقدمة منه، ان مبادرة حياة كريمة تشمل ايضا إنهاء البنية التحتية في العزب وجميع توابع القري التي لم يصلها أي خدمات أو مشروعات من قبل، مضيفا” ان جميع محطات الرفع والمعالجة التي تخدم مشروع الصرف الصحي بالقري التي لم يصلها الخدمة جاهزة للعمل بها حيث أن العديد من القري تعاني من إرتفاع منسوب المياة الجوفية ولابد من بدء مشروع الصرف الصحي بها .

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