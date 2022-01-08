/671168/بالأدلة-صفحة-أطفال-مفقودة-تتقدم-ببلاغ-للنائب-العام-ضد-محمد-الأمين

كشف رامي الجبالي، مؤسس صفحة أطفال مفقودة علي موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، أنه تقدم ببلاغ رسمي إلي مكتب النائب العام ضد رجل الأعمالي المشهور محمد الأمين، يتهمه فيه بالاعتداء الجنسي علي 3 فتيات يتيمات، كن يقطن دار الأيتام الت ييترأس مجلس إدارتها"، مؤكدا أن المسئولين عن خط نجدة الطفل قد تقدموا ببلاغ آخر يتضمن ما يحتويه المنشور الخاص به عن الواقعة والذي قام بنشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

دوت الخليج

إغلاق دار الأيدي الأمينة للأيتام

وطالب الجبالي: وزارة التضامن الاجتماعي بإتخاذ إجراءات إغلاق دار الأيدي الأمينة للأيتام، لحين الفصل في البلاغ والانتهاء من التحقيقات،لافتا إلي أنه استمع إلى شهادات الفتيات، وقام بتوثيقها وأخذ صور ضوئية من التقارير الطبية للفتيات بعد الكشف عليهن والتأكد من صحة أقوالهن.

وكانت قد قررت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج إيقاف وكيلة تضامن بني سويف 3 أشهر عن العمل.

جاء ذلك على خلفية واقعة دار الأيدي الأمينة والتي قام بتأسيسها رجل الأعمال محمد الأمين، والتي حدثت بها عدد من المخالفات بحق الفتيات الموجودة بالدار.

دار ايتام الايدي الأمينة

هذا وأمرت النيابة العامـة بحبس المتهـم محمـد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهـن فـتـيـات مـجـنـي عليهـن مـن نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهـن بقصـد التعدي عليهن جنسيا، وتحريض أخـرى على ارتكاب تلـك الجريمة، وكـذا هـتـك عرضهـن بالقـوة والتهديد، حال كونـه مـــن سلطة عليه، وتعريضهـن بذلك للخطر له.

وكانت النيابة العامـة قـد تلقت بلاغا من المجلس القـومي للأمومة والطفولة في العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضي بشـأن مـا نـشـر بإحـدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هـتـك المتهـم عـرض قتيات مقيمـات بـدار أيتام يمتلكهـا ببـني سويف، الأمر الذي رصدتـه وحـدة الرصد والتحليـل بـإدارة البيـان بمكتب النائـب العـام في ذات التوقيت، فتولت النيابـة العامـة التحقيقات.

حيـث استمعت النيابة العامــة لأقـوال الفتيات المجـني عليهـن الـلاتي شهدن باعتياد المتهـم هتك عرضهـن دون رضائهن، واصطحابـه بعضهـن لفيلتـه بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكـن مـن هنـك عرضهـن، وطلبـه مـنـهـن أفعـالا مخلـة كما استمعت النيابة العامة لشهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومـة عـن تفصيـلات البـلاغ المقدم، ومديـر صفحـة ( أطفـال مفقـودة ) بموقع التواصل الاجتمـاعي فيـــــــوك، بشـأن رصـد الصفحـة ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجني عليهـن هاتفيًا. کا سألت النيابة العامـة إخصائيـة بـوزارة التضامـن الاجتماعي حيـث أفادت أن تقاريرهـن بشـأن المجني عليهـن أكدت معاناتهـن مـن عـدم الثقة في الآخرين، وصدمـة فـزع وقلـق تجـاه الأمور الجنسية، كمـا سـألت النيابة العامة الأطباء النفـــــين المختصين بإعداد تقارير بحالـة المجني عليهـن، فأكدوا معاناتهن مـن اضـطـراب سـلوكي ونفسي، وأنهـن قـد أقـدن تعرضهن للتحـرش في الدار.