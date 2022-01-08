خالد الدرندلي: هدف رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة المصري النهوض بكرة القدم المصرية

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أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك توافق كبير بين رابطة الأندية واتحاد الكرة المصري ولا توجد أي أزمات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" "أحمد دياب رئيس رابطة الأندية يعمل بشكل جيد وهناك توافق كبير بيننا وأنا من الداعمين لرابطة الأندية قبل قدومي لاتحاد الكرة المصري".

وزاد "كلنا نعمل من أجل صالح الكرة المصرية ولا توجد أي أزمات، وجميعنا نريد النجاح، والمجلس الحالي جاء بعد عامين من التعيينات، ونشكر السابقين والكل يعمل لخدمة كرة القدم".

وواصل طرابطة الأندية تريد أن تعمل بشكل جيد وأيضا اتحاد الكرة المصري، وسيكون هناك اجتماعات بيننا بشكل مستمر، وكان هناك يوم الخميس اجتماعا مع أحمد دياب، والقادم سيون بشكل مستمر بعد نهاية أمم أفريقيا".

واختتم "كأس مصر العام الماضي مهم ولكن غير واضح حاليا جدول المباريات وإذا كان هناك فرصة للعب البطولة من الطبيعي أن تقام ولكن هناك مباريات عديدة ونأمل في لعب البطولة ولكن الأهم مشوار مصر في الصعود لكاس العالم المقبلة".

خالد الدرندلي: حلم منتخب مصر الصعود لكأس العالم والفوز بكأس أفريقيا للعودة للصدارة من جديد

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه من الممكن إقامة مباراة ودية للفراعنة أمام الكونغو يوم الجمعة المقبل.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "منتخب مصر يسعى للصعود لكأس العالم المقبلة 2022 في قطر وهذا حلم للجميع، وأفضل شئ حاليا هو وجود اتحاد منتخب للرياضة المصرية".

خالد الدرندلي

وزاد "أشكر أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم على ثقتهم الغالية والهامة في هذا التوقيت ونعد بأن نبذل قصارى جهدنا للظهور بالشكل الذي يليق بكرة القدم المصرية في الفترة المقبلة".

وأكمل "المجلس الجديد سيقوم بعمل مسحة كورونا ثم زيارة معسكر منتخب مصر من أجل دعم الجميع قبل السفر إلى الكاميرون للتنافس على كأس أفريقيا".

وواصل "لابد من المنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا المقبلة ثم التأهل لكأس العالم بقطر ولدينا إمكانيات كبيرة لتحقيق هذه الأحلام ونريد أن نعود إلى الصدارة".