مجلس إدارة الزمالك يحل أزمة فريق السلة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحضر أحمد مرتضى منصورعضو مجلس الإدارة الحالي، التدريب الجماعي للفريق، واخطرهم بصرف جزء من مستحقاتهم، مع وعدهم بالحصول على جميع المستحقات خلال الفترة القادمة.

وجاء ايضاً حضوره للتدريبات من أجل الشد من أزر اللاعبين، لتصحيح المسار وتحقيقهم للفوز في مباريات دوري سوبر السلة القادمة، بعد البداية الغير جيده الذي بدائها الفريق.

الجدير بالذكر أن الزمالك حقق دوري سوبر السلة الموسم الماضي تحت قيادة المدرب أوجوستي بوش الذي أنتقل لتدريب النادي الأهلي بعدها.

اشتباه في كورونا يبعد شيكابالا عن مران الزمالك

حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علىراحة من مران الفريق اليوم.

وجاء حصول شيكابالا على راحة بسبب نزلة برد حادة، وقام اللاعب بعمل مسحة لم تظهر نتيجتها حتى الأن، ففضل الجهاز الفني إراحته حتى تخرج نتيجة المسحة، ويتم شفائه من نزلة البرد التي يعاني منها.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس الرابطة التي سوف تنطلق يوم 12 من شهر يناير الجاري، ويقع الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، بينما جاء الأهلي وبيراميدز على رأس أول مجموعتين.

كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك بفرض غرامات

حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لاعبيه من الزيادة في الوزن، بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها.

وقرر كارتيرون توقيع غرامات مالية على أي لاعب يزيد وزنه عن المعدل المطلوب له، وستكون الغرامة 10 آلاف جنيه عن كل كيلو زيادة لأي لاعب يثبت زيادة وزنه، في تحذير شديد اللهجة من المدرب الفرنسي نحو ذلك.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس الرابطة، التي سوف تبدأ يوم 12 يناير من الشهر الحالي، وتقام على ثلاث مجموعات، الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة نظراً لترتيب الدوري العام الموسم الماضي.

أجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع اللاعبين.

وجاء أجتماع كارتيرون مع اللاعبين على هامش المران، لتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية لتطبيقها خلال المباريات القادمة بكأس الرابطة.

وشدد عليهم أن يقدموا أداء مميز يليق بهم وأن يسعدوا جماهير الزمالك خلال الفترة القادمة والفوز بجميع البطولات.