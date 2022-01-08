/671171/خالد-الدرندلي-سيتم-محاسبة-فينجادا-خلال-الفترة-المقبلة-والدولة-المصرية-تدعم-اتحاد-الكرة

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن بطولة كأس مصر العام الماضي سيتم النظر إليها خلال الفترة المقبلة ولكن بعد رؤية خريطة منتخب مصر بعد نهاية أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "بالفعل خرينة الاتحاد المصري خاوية حاليا ولكن لدينا أموال كثيرة بالخارج وسنقوم بالحصول عليها خلال الفترة المقبلة، ولا صحة لما يتردد أن الموظفين لن يحصلوا على رواتبهم".

وزاد "بطمن الجميع مفيش قلق في الفترة المقبلة، وواجبنا أن نحافر على تاريخ اتحاد الكرة المصري والكل سوف يحصل على مستحقاته في موعدها وهذا الأمر واضح جدا ولا يوجد به أي قلق".

وواصل "هناك دعم كامل وكبير من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وأيضا من جانب الدولة المصرية والجميع يعمل من أجل النهوض بكرة القدم المصرية واتحاد الكرة المصري".

واختتم "لن نسبق الأحداث في الحكم على فينجادا خلال الفترة المقبلة، وسيتم دراسة كافة الأمور ويجب على كل من يعمل في الاتحاد يكون له دور كبير في صالح الكرة المصرية".

خالد الدرندلي: هدف رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة المصري النهوض بكرة القدم المصرية

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك توافق كبير بين رابطة الأندية واتحاد الكرة المصري ولا توجد أي أزمات.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" "أحمد دياب رئيس رابطة الأندية يعمل بشكل جيد وهناك توافق كبير بيننا وأنا من الداعمين لرابطة الأندية قبل قدومي لاتحاد الكرة المصري".

وزاد "كلنا نعمل من أجل صالح الكرة المصرية ولا توجد أي أزمات، وجميعنا نريد النجاح، والمجلس الحالي جاء بعد عامين من التعيينات، ونشكر السابقين والكل يعمل لخدمة كرة القدم".

خالد الدرندلي

وواصل طرابطة الأندية تريد أن تعمل بشكل جيد وأيضا اتحاد الكرة المصري، وسيكون هناك اجتماعات بيننا بشكل مستمر، وكان هناك يوم الخميس اجتماعا مع أحمد دياب، والقادم سيون بشكل مستمر بعد نهاية أمم أفريقيا".

واختتم "كأس مصر العام الماضي مهم ولكن غير واضح حاليا جدول المباريات وإذا كان هناك فرصة للعب البطولة من الطبيعي أن تقام ولكن هناك مباريات عديدة ونأمل في لعب البطولة ولكن الأهم مشوار مصر في الصعود لكاس العالم المقبلة".