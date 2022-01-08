شوائب ورياح وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض نسبة الرطوبة علي معظم الأنحاء الشمالية، خلال الساعات المقبلة، بسبب تأثر البلاد برياح جنوبية غربية جافة ولذلك تقل فرص تكون الشبورة المائية على شمال البلاد.





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