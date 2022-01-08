طب الوادى الجديد تنظم قافلة صحية إلى مركز الخارجة

وقال الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على أعمال القافلة -فى بيان- إن اليوم الأول للقافلة شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، مضيفا أن القافلة الطبية ضمت 9 تخصصات وهى الباطنة والجراحة وطب الأطفال والأمراض الصدرية والأنف والأذن والحنجرة والعظام وطب وجراحة العيون والأمراض الجلدية والتناسلية وجراحة المسالك البولية.
وأوضح، أن القافلة تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودور الجامعة فى خدمة المجتمع لتقديم خدمة طبية مجانية لأبناء المحافظة.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة، أن الجامعة ستنظم خلال العام الحالى سلسة من القوافل الطبية والبيطرية والإرشادية والتوعوية والتربوية التى ستشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليات الجامعة بمحافظة الوادى الجديد شهريا بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة لتخفيف العبء ورفع الوعى لدى المواطنين.
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