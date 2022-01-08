صحة الدقهلية: فحص حوالى 250 ألف مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة

جدة - نرمين السيد - أعلن دكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فحص حوالى 250 ألف مواطن منذ بدء انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى بمحافظة الدقهلية وذلك من يوم 31 أغسطس 2021 وحتى اليوم.





وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، وتستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عاما، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر فى الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دورى. وأضاف أن الكشف المبكر للاعتلال الكلوى لدى مرضى الأمراض المزمنة عن طريق فحص وظائف الكلى وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين. وقال "مكى" إنه يتم العمل من خلال 262 وحدة ومركز طب أسرة موزعين على جميع مراكز الدقهلية وكذلك من خلال 52 وحدة صحية مرحلة أولى كما يتم عمل فحص السكر التراكمى والدهون الثلاثية للحالات المصابة ويتم تحويل الحالات الى أقرب مستشفى فى حالة الاحتياج.

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