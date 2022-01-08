«الصحة» توضح أنواع مرض السكري والآثار الجانبية وطرق الوقاية

قال الدكتور أحمد السبعاوي، أخصائي الغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر، مقرر اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية، إن هناك أربعة أنواع من مرض السكري يمكن أن يصاب بها الأشخاص في مختلف الفئات العمرية التي يمكن أن تحدث نتيجة لعدة عوامل مختلفة، مشيرا إلى أن جميع الأشخاص لديهم نسبة من السكر في الدم ولكن في حالة ارتفاع نسبة السكر سوف تؤدي إلى الإصابة بأي نوع من أنواع السكري.

وأضاف السبعاوي، في فيديو تم بثه على موقع وزارة الصحة، أن هناك أربعة أنواع للسكري تتمثل في «سكري النوع الأول- سكري النوع الثاني- سكري الحمل- سكري لأسباب أخرى»، موضحا أنه لا يوجد ما يسمى بوجود سكري الدم أو سكري البول، لافتا إلى أنه في حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم تظهر هذه النسبة في البول.

وتابع السبعاوي، أن السكري من النوع الأول يكون بسبب عدم قدرة البنكرياس على إفراز نسبة إنسولين كافيه ويكون هذا النوع من السكري في الفئة العمرية المبكرة، ويجب على الحصول على كميات من الإنسولين لتعويض الأنسولين الذي عجز البنكرياس على إنتاجه، مشددا على أن النوع الأول للسكري يظل كما هو لا ينتقل للنوع الثاني من السكري ويتم أخذ الأنسولين المناسب.

وأوضح أخصائي الغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر، أن الإصابة بالنوع الثاني من السكر تحدث في حياة الأشخاص الأكبر وتكون نتيجة الاستخدام السيئ للأنماط الغذائية التي تسبب الإصابة بالسكري من النوع الثاني، ويكون هناك إنتاج كميات قليلة من الإنسولين، أو وجود إنتاج للإنسولين ولكن لا يستطيع الجسم استخدام هذه الكميات التي تم إنتاجها من الإنسولين بسبب «الوزن الزيادة- تكيسات المبيض- ارتفاع الدهون في الجسم».

وأردف السبعاوي أن النوع الثالث من السكري «سكري الحمل»، وهذا النوع يكون للسيدات الحوامل ويأتي في الأسبوع «24 إلى 28» من الحمل، ولا بد من التفرقة بين سكري الحمل، ووجود إصابة بأي نوع من السكر قبل الحمل، مؤكدا أن هناك 50% من السيدات التي أصيبت بسكري الحمل يختفي بعد الولادة ويكون العلاج في أغلب الحالات إنسولين.

واختتم أخصائي الغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر، أن النوع الرابع من السكري، هو سكري لأسباب أخرى، ويحدث نتيجة خلل في الجينات، هناك بعض الأدوية التي تسبب الإصابة بسبب السكر والتي تقلل مناعة الجسم، الأشخاص الذين أزالوا البنكرياس لأي سبب مرضى، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكر.