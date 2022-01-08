الأرصاد تكشف موعد انتهاء الشبورة المائية

تشهد البلاد حالة من الطقس المتقلب والشبورة الكثيفة، حيث يتساءل المواطنين عن موعد انتهاء الشبورة والطقس البارد.

وفي السياق أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس وانتهاء الشبورة الصباحية التي تكاد تصل إلى حد الضباب وانعدام الرؤية تماما.

وقال إنه موعد انتهاء الشبورة المائية الكثيفة التي تتعرض لها البلاد حاليا خلال الصباح الباكر لم تنتهي اليوم، وتستمر الشبورة المائية الكثيفة على محافظات الوجه البحري ومدن القناة وبعض المناطق من القاهرة الكبرى، حتى غدا الأحد.

ولفت إلى أن الشبورة تقل تدريجيا مع الوقت، وتظهر غدا بشكل غير كثيف كما بدت عليه منذ يومين، وبلغت ذروتها يوم الجمعة الماضية لحد للضباب.

وأشار إلى أن الشبورة المائية تبدأ من الرابعة صباحا حتى التاسعة صباحا، وتنعدم الرؤية في ذلك الوقت بشكل كبير على الطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.

وأوضح أن الشبورة من المتوقع أن تقل ابتداء من غدا الأحد حتى الأربعاء المقبل، مع وجود نشاط في الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، ما يزيد من الإحساس بالبرودة.

وتتوقع هيئة الأرصاد العامة وجود حالة من الاتربة والغبار على أنحاء المحافظات مع وجود حالة من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، مشيرا لوجود سقوط أمطار على محافظات الجمهورية.

نرصد درجات الحرارة غدا الأحد

تسجل القاهرة العظمي 16 الصغرى 8

كما تسجل شبين الكوم للعظمي 16 والصغرى 8.

طنطا للعظمي 16 والصغرى 8.

الإسكندرية للعظمي 16 وللصغرى 9 درجات.

بورسعيد للعظمي 17 والصغرى 9.