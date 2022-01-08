الهجرة: أكثر من 10 آلاف وثيقة تأمين على المصريين فى الخارج حتى...

قال السفير عمرو عباس مساعد وزير الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، إن وثيقة تأمين المصريين بالخارج رسالة طمأنة، مؤكدًا أنه منذ سبتمبر الماضي بدأ الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن ينطلق التطبيق اعتبارا من الأول من يناير.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "من القاهرة" اليوم السبت، أن عدد الوثائق التى تم إصدارها تجاوز الـ10 آلاف وثيقة، وتغطى الحوادث والوفاة الناتجة عن الحادث والوفاة الطبيعية، لافتًا إلى أن التغطية التأمينية بقيمة 100 ألف جنيه ويسدد المواطن 100 جنيه وهو ما يضمن فى حالة الوفاة نقل وتجهيز الجثامين.

وأوضح أن الوثيقة اختيارية ومتروكة للاشتراك فيها بكل السبل سواء عن طريق تجديد تصريح العمل وموقع المجمعة التأمينية، مشيرًا أن الالتزام الوحيد أن يكون العامل موجود فى الخارج.