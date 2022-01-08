كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض نسبة الرطوبة علي معظم الأنحاء الشمالية بسبب تأثر البلاد برياح جنوبيه غربية جافة ولذلك تقل فرص تكون الشبورة المائية علي شمال البلاد. وتابعت الهيئة، وتكون الأجواء صافية خلال ساعات الليل نسبيا من الشبورة المائية ولكن تظهر بعض الشوائب العالقة خلال ساعات النهار ولكن مع الظهيرة تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة. وشهد اليوم السبت، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس.. فرص تكون الشبورة تقل وشوائب عالقة نهارا ورياح مثيرة للرمال والأتربة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.