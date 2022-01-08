/671174/أكثر-المنتخبات-مشاركة-في-كأس-أمم-أفريقيا-منتخب-مصر-في-الصدارة

تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا غداً، بمباراة الكاميرون أمام بوركينا فاسو في اللقاء الافتتاحي للبطولة في تمام الساعة 6 مساءاً بتوقيت القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة أمام نيجيريا يوم 11 يناير الموافق الثلاثاء القادم، في تمام الساعة السادسة مساءاً.

ويسعى منتخب مصر للفوز بالبطولة تحت قيادة كارلوس كيروش، الذي خرج بتصريحات أغضبت البعض بأنه ليس من ضمن خططه الفوز بكأس الأمم.

حيث أن منتخب الفراعنة لديه تاريخ كبير وحافل في القارة السمراء، فمنتخب مصر هو الأكثر مشاركة في كأس أمم أفريقيا بين كل المنتخبات، بجانب أمتلاكه للرقم القياسي للفوز بالبطولة برصيد 7 مرات.

ويستعرض معكم دوت الخليج أكثر الفرق المشاركة بالبطولة:

1- مصر 25 مشاركة 7 ألقاب

2- تونس 20 مشاركة لقب وحيد

3- الجزائر 19 مشاركة لقبين

4- المغرب 18 مشاركة لقب وحيد

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي

الاتحاد المصري يعلن إيجابية الحضري وأبو جبل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إصابة الثنائي عصام الحضري، مدراب حراس المرمى للمنتخب الوطني الأول، ومحمد أبو جبل حارس الفراعنة الثاني، بفيروس كورونا.

أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى، وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة.

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.