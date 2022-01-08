بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد..البنوك تستأنف عملها غدًا

/671173/بعد-انتهاء-إجازة-عيد-الميلادالبنوك-تستأنف-عملها-غدا

تقوم البنوك العاملة بالسوق المصرية وفروعها علي مستوي الجمهورية، باستئناف عملها صباح اليوم التالي الأحد، وذلك بعد انتهاء قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل بالبنوك منذ الخميس الماضي.

دوت الخليج

هذا وشارك البنك التجاري الدولي - مصر "CIB"، بالتعاون مع شركة "جي بي" للتأجير التمويلي في الإصدار الخامس لسندات توريق لصالح شركة "كابيتال للتوريق"، كمستشار مالي ومدير إصدار وضامن للتغطية، وذلك بالاشتراك مع بنكي القاهرة وقناة السويس، بينما قام بنك أبوظبي التجاري بالاكتتاب في طرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.65 مليار جنيه، تم إصدارها على شريحة واحدة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة التجاري الدولي في إصدار سندات توريق بـ4.3 مليار جنيه لصالح "كابيتال للتوريق”

البنك التجاري الدولي

وحازت السندات المُصدرة على تصنيف ائتماني"A+"، وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المُحالة، بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حمّلة السندات.

البنك العربي الأفريقي

وفي هذا السياق، تولّى "التجاري الدولي" بجانب البنك العربي الإفريقي، وبنك القاهرة مجتمعين دور المستشار المالي ومدير إصدار وضامن تغطية في الإصدار السادس لسندات التوريق، بالاشتراك مع الأهلى الكويتي، بينما قام "أبو ظبي الوطني" بالاكتتاب في طرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 2.65 مليار جنيه، تم إصدارها على 4 شرائح مختلفة في؛ الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.

وحازت السندات المصدرة أيضًا على تصنيف ائتماني "A" "A+" "AA" "AA+" للأربع شرائح على التوالي. وتأتي هذه الإصدارات ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 18 مليار جنيه على ثلاث سنوات، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح، ومكتب شريف منصور دبوس بدور مراقب حسابات الإصدار.

ريادة البنك التجاري الدولي في دعم الشركات العاملة في المجالات كافة

وفي هذا السياق، قالت وأكدت منن عوض الله رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجاري الدولي انه في إطار ريادة البنك التجاري الدولي في صدارة البنوك المصرية في دعم الشركات العاملة في كافة المجالات بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصري، فقد كنا حريصين على التنسيق والمشاركة في هذا الإصدار مع شركة " جى بى " للتأجير التمويلى نظرا لهدفنا في النهوض بتلك الأسواق، مما يساهم في التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي. وقد قام البنك التجاري الدولي بإتمام 6 عمليات توريق خلال عام 2021 بقيمة تتعدي ال 7 مليار جنيه.