وصول فرقة نودولوفو الإفريقية للمشاركة فى منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - وتضم الفرقة مجموعة من المواهب الشابة الرائعة التى تجمع بين الرقص والغناء فى إطار استعراضى مبهج يعكس العديد من مظاهر السعادة والمرح، حيث تقدم الفرقة الشابة مجموعة مميزة من الأغانى المشهورة عالميا، يذكر أن الفرقة قد شاركت ووصلت إلى نهائيات برنامج اكتشاف المواهب الأشهر" America's got Talent".

كما أعادت الفرقة تقديم عديد من الأغانى العالمية بأسلوب فنى جديد ونشرتها على موقع يوتيوب محققة ملايين المشاهدات، هذا واستطاع أعضاء الفرقة الوصول إلى العالمية بالرغم من التحديات الصعبة التى عايشوها.

وكالعادة مسرح شباب العالم يجتمع أصحاب المواهب الفنية الشاية من مختلف الجنسيات تحت شعار "الفنون لإحياء الإنسانية"، وينطلق المسرح مجددا بعد الظروف العصيبة التى مر بها العالم بعد جائحة كورونا "كوفيد-19"، ليقدم العديد من المفاجآت والعروض الفنية المتنوعة بين الغناء والرقص ومختلف الفنون عن مسرح شباب العالم.