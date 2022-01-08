نقاشات وتوصيات.. ماذا حدث فى اليوم الأول لورش التحضير لمنتدى شباب العالم؟

جدة - نرمين السيد - وشهد اليوم الأول، العديد من الورش التحضيرية، مثل: ورشة عمل "تأثير جائحة كورونا على الجيل زد" - ورشة عمل "مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى ما بعد الجائحة" - ورشة "تنامى الدور العالمى للشركات الناشئة وريادة الأعمال" - ورشة "سياسات مائية رشيدة من أجل الإنسانية" - ورشة عمل حياة كريمة - ورشة عمل "جائحة كورونا ومراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030".

حياة كريمة.. التجربة المصرية لبناء الإنسان

بدأت اليوم السبت 8 يناير 2021 فعاليات ورش العمل التحضيرى لمنتدى شباب العالم، بانطلاق ورشة حياة كريمة.. التجربة المصرية لبناء الإنسان"، وذلك بحضور العديد من الشخصيات البارزة فى مجال العمل التنموى والإنسانى، كان أبرزهم السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وفى مستهل كلمتها خلال الورشة، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن بالغ سعادتها بعودة انعقاد منتدى شباب العالم بعد ظروف جائحة كورونا التى ألقت بظلالها على الدول، مؤكدة أن المنتدى هو أكبر تجمع شبابى دولى ويعد فرصة عظيمة لتعزيز مبدأ تمكين الشباب والتعريف بما قدمته مصر على مدار سنوات للانطلاق نحو مستقبل أفضل.

ثم تناولت وزيرة الهجرة، فى حديثها، دور المصريين بالخارج الذين يساهمون فى حملة الترويج لأهداف المشروع القومى العظيم لتنمية وتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" وحث المصريين على دعمه منذ أن أطلقه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكدت أن المصريين بالخارج جزء فاعل من معادلة التنمية المستدامة فى مصر، مثمنة جهودهم وإخلاصهم للوطن ليصبحوا شريكا فى المشروعات التنموية التى تنطلق فى ربوع المحروسة.

من جهتها، قال الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن حياة كريمة هى رمز للقدرة المصرية على التغيير وإرادة الإدارة السياسية فى مصر لتحقيق واقع أفضل.

وأضاف الشيخ أن الدولة المصرية انتهجت خطوات واسعة نحو تمكين الشباب عبر عدة إجراءات منها إطلاق مؤتمرات الشباب والتى كان أحد توصياتها منتدى شباب العالم وحياة كريمة، وتأسيس الأكاديمية الوطنية للتدريب وإطلاق منصة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتجمع جميع الشباب السياسى من مختلف الأحزاب والتوجهات على طاولة واحدة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات نتج عنها جيل جديد من الشباب يجعل الدولة قادرة على ضخ دماء جديدة منه فى القطاعات والمناصب القيادية.

وأكد الشيخ أن حياة كريمة هى درة المشروعات القومية وهى التطبيق الفعلى للوثيقة الوطنية لحقوق الإنسان ولأهداف التنمية المستدامة الـ17.

واستعرض عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محاور حياة كريمة الأربعة وهى المحور الأول الخاص بتطوير البنية التحتية والخدمات والمحور الثانى والخاص بتطوير الإنسان وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها له، والمحور الثالث وهو التمكين الاقتصادى لأصحاب الحرف والمزارعين عبر تدريبهم وتمكينهم من عرض وتسويق منتجاتهم، وبناء المجمعات الزراعية لتمكين الفلاح بما تضمه من وحدات إرشاد زراعى وطب بيطرى ومجمعات ألبان.

وأخيرا المحور الرابع الخاص بالتداخلات الاجتماعية والتى تشكل شبكة حماية اجتماعية داخل الريف المصرى وأهم ما فيها سكن كريم.

وتحدثت غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن العلاقة التكاملية بين السلطة التشريعية والرقابية مع المجتمع المدنى، قائلة: مهمتنا كنواب الرصد والرقابة وتقديم المقترحات.

وأشارت إلى أن حياة كريمة ستغير واقع حياة 58 مليون مصرى بـ 4584 قرية، كما تضم تحت مظلتها أكثر من 20 مبادرة رئاسية.

وأضافت أنه تم تفعيل حياة كريمة فى أمريكا بالتنسيق مع وزارة الهجرة وفريق المبادرة وإنشاء موقع إلكترونى للتبرعات وتجميع أكثر من 505 ألف دولار من المصريين بالخارج فى أمريكا فى أسبوع واحد.

وقالت رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حياة كريمة كانت أول نقطة تماس بين المواطن البسيط والقيادات السياسية والحكومية ونقطة تحول جعلت المواطن البسيط هو صانع القرار وواضع الخطة.

وقدمت كليب توصيات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الورشة وهى:

1- تشكيل هيئة للشباب الأفريقى "شباب أفريقيا.. نحو حياة كريمة" تتولى نقل التجربة المصرية أفريقيا على ان تتولى تلك الهيئة سبل التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية بتحقيق التنمية المستدامة فى القارة السمراء.

2- دعوة المؤسسات الدولية المعنية والسفراء ومسئولى دول القارة الأفريقية لجولات على الأرض لرؤية إنجازات المبادرة بالقرى المختلفة.

3- إعداد أفلام تسجيلية عن كل قرية قبل وبعد المبادرة باللغات المختلفة وتصوير فيديوهات تحكى مسار عمل حياة كريمة مترجمة بعدة لغات لعرضها فى المحافل الدولية.

4- العمل على إعداد برنامج تعريفى لشباب الوافدين للجامعات المصرية بأهداف المبادرة وتقديم الدعوة إليهم لحضور تلك الندوات ودعوتهم خلالها لورش عمل لدعم مبادرة حياة كريمة، والتنسيق مع سفارات الدول المختلفة لعقد ورش عمل مع شباب جاليتهم بتعريفهم بالمبادرة وتبادل الخبرات المختلفة مع وضع نموذج تطوع على صفحة حياة كريمة باللغات المختلفة لشباب العالم.

وتحدثت رحاب عبدالله، عضو التنسيقية عن أسباب نجاح تجربة حياة كريمة والتى تتلخص فى كونها مشروع إنسانى توافقى لا يختلف عليه أى فكر أو أيديولوجية، كما أنه يحقق مصالح كافة الأطراف بالداخل والخارج فهو ليس موجها فقط لأهالى القرى والأرياف وانما سينعكس على المدن بتقليل الهجرة إليها وبالتالى تقليل الضغط على المرافق والخدمات، كذلك سيساهم فى وقف الهجرة الغير شرعية وهو مطلب لجميع الدول التى تضررت من هذه الهجرة، كذلك رفع وعى وثقافة المواطن سيساهم فى مواجهة التطرف والإرهاب ولن يجعل الشباب فريسة لقوى الجهل والظلام وهو ما يحقق أيضا مصلحة الدولة المصرية وكافة دول العالم.

حضر الورشة من أعضاء التنسيقية كل من الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وغادة على، ورشا كليب عضوتا مجلس النواب عن التنسيقية، وكلا من رحاب عبدالله وهلا عبادة أعضاء التنسيقية.

منظور الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة

وجاءت ورشة بعنوان "منظور الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة" لتناول مفاهيم وسمات الجيل "Z" وأهمية دمجهم فى المجتمع مع باقى الفئات العمرية، ويستخدم مصطلح الجيل "Z " من قبل العديد من الباحثين لوصف مواليد منتصف عقد التسعينات إلى نهاية عقد الألفية الثانية، كنقطة بدء الجيل.

وعقدت الورشة بحضور عدد من الطلاب والرواد من المدارل المصرية والأجنبية من الجيل"Z" حيث تبادل المشاركون الحوار حول طبيعة شباب هذا الجيل، وسمات النمط الاستهلاكى ومدى النضج السياسى الذى يتميزون به، وفرصتهم فى تعليم أفضل.

كما سلطت الورشة الضوء على علاقة الجيل "Z" بالتنمية المستدامة ودورهم الحيوى فى تحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ أن اعتماد الجيل زد على التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى أثر على علاقاتهم الاجتماعية التى أصبحت أكثر هشاشة من ذى قبل، وأثرت الشبكات الاجتماعية سلبا على العملية التعليمية، كما زاد اعتماد هذا الجيل على طرق مختلفة لجنى المال بدلا من الطرق التقليدية، وأصبح العديد منهم يعانى من مشكلات خاصة بالصحة النفسية وبناء علاقات طويلة الأمد مثل الزواج.

وأوضح مصطفى أن المشكلة ليست فيما حدث أثناء جائحة الكورونا، لكن المشكلة فى التعامل مع العالم بنفس الكيفية، وأن حالة عدم توقع المستقبل فى تلك الفترة أصاب هذا الجيل بعدم القدرة على التخطيط وأن أغلبهم بحاجة لأنشطة تفاعلية بشكل أفضل لأنهم نواة ريادة الأعمال.

كما تحدث أحمد الشريف، مدير الإرشاد الأكاديمى بوحدة شهادة النيل الدولية ومسئول فريق الطلاب من مدارس النيل المصرية ومدارس ستيم، أن هذا الجيل فاجأهم بعرض قدراته ومهاراته بداية من التواصل خلال الجائحة وصولا إلى أنهم كانوا شركاء مهمين فى العملية التعليمية من واقع خبرتهم فى استخدام الوسائل التكنولوجية كما أنهم قامو بعمل مشروعات خاصة بهم خلال تلك الفترة، كما عبر الشريف عن سعادته بالتعامل مع هذا الجيل والتعرف على أنماط شخصياتهم المختلفة التى تتميز بالاستقلالية والرغبة فى إدارة عالمهم الخاص وقدرتهم على مواجهة التطور، لكن بعضهم ينقصهم نقل الخبرات من الأجيال السابقة حتى يصبح تواصل الأجيال أداة للبناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتحدثت فاطمة البنا، 18 عام، وطالبة بمدارس ستيم، وقد حصلت على المركز الرابع عالميا فى مسابقة ايبست الدولية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أكبر معرض للعلوم والهندسة بأمريكا وتم تكريمها من وزير الإنتاج الحربى لقيامها بمشروع الانتفاع الذاتى بموارد الصرف الصحى عن طريق تحويلها لمياه صالحة للزراعة، وأسمدة، وطاقة، كما أعربت فاطمة عن أمنيتها بشان ضم مشروعها للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى ذات السياق عبر الطالب جون عزيز، 18 عاما، طالب بمدارس النيل، عن إشادته بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنشاء "بنك المعرفة المصرى" الذى يتواجد فيه الوثائق والبحوث والكتب والمعلومات المجانية فى جميع الأوقات.

كما أوضحت مديرة الورشة زينة الأعصر أن حياة المؤثرين "الانفلونسر واليوتيوبر" لا تمثل الجانب الحقيقى لحياتهم لكنها تمثل الجانب السعيد فقط، ولذلك تعطى منشوراتهم طاقة سلبية للشباب إلى جانب أن الأرقام المعلنة من خلالهم تكون غير حقيقية والهدف منها الترويج لأنفسهم.

وتحدث أدهم شبانة، طالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن جائحة كورونا كان لها آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، حيث جعلت الجيل Z أكثر ارتباطا واستقلالية مادية، كما جعلتهم أكثر وعيا بالأحوال السياسية لبلادهم والبلدان الأخرى.

كما عبر المتحدث نلسون كيواجى مؤسس شركة WEB ALL LTD من جنوب السودان عن سعادته بالمشاركة فى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وعن تواجده وسط المشاركين من جيل "Z"، وتحدث عن أهم ما يميزهذا الجيل، وارتباطه بثورة البيانات والتى أصبحت تشكل الأجيال الجديدة وأنماط حياتهم.

واختتمت الورشة بعدد من التوصيات وهى إنشاء وحدة مصرية لتساعدنا على فهم الجيل "Z"، والتواصل معهم بشكل أفضل، استعمال وسائل التواصل الاجتماعى بحجم أكبر للوصول إلى الأجيال الجديدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأبعاد البيئية لكى نستطيع أن نحقق مزيد من التقدم والبلوغ للأهداف المرجوة لبناء مستقبل أفضل، كما اقترح عدد من المشاركين الاهتمام بإضافة عامل الصحة العقلية فى المدارس وأطر التعليم المختلفة ونشرها فى مصر ومن ثم إفريقيا والعالم أجمع.

نحو سياسات مائية رشيدة من أجل الإنسانية

وفى ورشة نحو سياسات مائية رشيدة من أجل الإنسانية، أشادت ايرينى إيستمالك، استشارى الهندسة البيئية ونائب رئيس مجلس الهيئة الألمانية للتعاون الدولى "GICeVK"، خلال حديثها بالتجربة المصرية لحل أزمة المياه.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "نحو سياسات مائية رشيدة من أجل الإنسانية"، عقدت فى قاعة "أسوان" ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، حيث ناقشت الورشة قضية ندرة الموارد المائية عالميا بوصفها قضية ملحة ومتعددة الأبعاد، وعرضت عدد من الأفكار والمقترحات الشبابية للتغلب على هذه التحديات العالمية.

وعرضت إيستمالك، الأهداف الخاصة بالورشة، مؤكدة على أولوية ملف المياه، وعرفت الحضور بمصطلح "المياه الافتراضية"، وعرضت عدد من المشكلات المائية حول العالم منها، مشكلة بحر "الأرال"، فضلا عن الطرق غير التقليدية لحل أزمات نقص المياه.

واستعرضت جهود الدولة المصرية لمواجهة أزمة المياه التى تضمنت مشروع تبطين الترع، استخدام طرق الرى الحديثة، وزيادة مساحة خزانات مياه الأمطار، واستخدام المعالجة الثلاثية بمحطات "بحر البقر" الأكبر من نوعها فى العالم، و"الجبل الأصفر".

ومن جانبها، ثمنت كارولينا تورنسى، رئيس برلمان المياه العالمى للشباب، بدور منتدى شباب العالم فى رفع الوعى بأزمة ندرة المياه وطرق حلها من خلال ورشة، مشيرة إلى الصراع الناشئ حول موارد المياه بسبب التغيرات المناخية والنشاط الإنسانى غير الرشيد فى الاستهلاك، مستعرضة دور الشباب فى مواجهة هذا النوع من الأزمات، كما تضمنت الجلسة عرض نموذج لأزمة المياه بسد "Temacapulin" فى المكسيك، ودور المؤسسات الشبابية والحلول غير التقليدية فى مواجهة أزمة تناقص المياه عالميا.

وناقشت دينا المقدم، المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من النقاط القانونية الخاصة بأزمة نقص المياه بين الدول، والاعتداء الذى تمارسه بعض الدول ضد دول أخرى عبر بناء السدود دون وجود اتفاق ملزم، موجهة الدعوة للأمم المتحدة باتخاذ دور قانونيا أكبر فيما يتعلق بأزمات نقص المياه العالمية، واعتبارها تهديد حقيقى للوجود.

فيما قدم آدل جواما، ممثل إفريقيا فى برلمان المياه العالمى للشباب، عرضا تفصيلأ يتركز على إدارة الموارد المائية ودور الشباب فى الدبلوماسية المائية.

وخلال الورشة، تم وضع سيناريو افتراضى للدول المشاركة من خلال تقسيم المشاركين إلى دول مصب، ودول منبع، ودول ممر، ومنظمات دولية، وفى النهاية تم استعراض توصيات كل فريق للحل.

ورشة تنامى الدور العالمى للشركات الناشئة وريادة الأعمال

كما أقيمت اليوم، ورشة "تنامى الدور العالمى للشركات الناشئة وريادة الأعمال"، ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم.

جمعت الورشة العديد من الشباب ذات الجنسيات المختلفة، وعبروا عن رؤيتهم فى مجال ريادة الأعمال، عن طريق طرح أسئلة وأجوبتها، وعرض الشباب وجهات نظرهم ومتطلباتهم لخلق بيئة مناسبة لدعم الشركات الناشئة، وأيضا طرحوا العديد من الصعوبات التى تواجه الشركات الناشئة وطرق التمويل، وما سببته جائحة كورونا من أضرار، وأيضا من طفرة حقيقية بين الشركات الناشئة، حيث تضاعف معدل إنشاء الشركات الجديدة عالميا بشكل كبير، وبرعت جائحة كورونا فى تبنى التحول الرقمى وتفعيله فى زمن قياسى.

شارك فى الورشة عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهم النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وشيرين جمعه، باسم لطفى، أعضاء التنسيقية، وقاموا بعرض أبرز التوصيات فى هذا المجال، والتى تمثلت فى:

- إنشاء صندوق استثمار لدعم الشركات الناشئة.

- تعديل التشريعات الخاصة بالشركات الناشئة لتشجيع الاستثمار.

- تعزيز التنسيق بين جميع المؤسسات البحثية.

- إنشاء مدينة تكنولوجية على غرار silicon valley لتوفير البيئة المناسبة للشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا.





ورشة عمل التحول الرقمى ما بعد الجائحة

كما أقيمت اليوم أيضا ورشة عمل "مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى ما بعد الجائحة"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة.

أدارت الجلسة الدكتورة يمنى عبدالرحمن، خبيرة الأمن السيبرانى، وقدم "بريان بوسير"، من كينيا، عرضا عن التكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الرى والتوزيع المائى، كما قدمت مديرة الجلسة عرضا عن تكنولوجيا التصوير الحرارى Thermal imaging، وقدم عماد رؤوف، عضو التنسيقية، عرضا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعى والجوانب الإيجابية مثل الرصد والتنبؤ بالكوارث والأوبئة وإدارة الأزمات، منها التنبؤ بالوباء من خلال علوم البيانات والتعامل مع إدارة أزمة وباء كورونا من خلال تطبيقات عديدة، وأيضا المخاطر من وراء التوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى، مثل المسئولية القانونية عن آثار التطبيقات السلبية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعى.

وتحدث المدير الإقليمى لملف الأمن السيبرانى بشركة هواوى، عن إشكاليات الخصوصية وحماية وتأمين البيانات الشخصية.

وتحدث محمد سيف الله، عضو التنسيقية، عن مقترحات تخص استخدامات الذكاء الاصطناعى فى الخدمات الطبية، سواء تطوير اللقاحات أو التعامل مع إدارة الأزمات بالمستشفيات وقطاع الزراعة والرى، بخصوص توزيع المياه، عن طريق حصر بيانات الموارد المائية ومشاكل الفقر المائى، لتحسين سياسات وعملية توزيع المياه بين الأراضى الزراعية.

عن منتدى شباب العالم

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم بدء وصول الوفود المشاركة بالنسخة الرابعة للمنتدى أمس الجمعة لمدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم، وتنطلق الفعاليات بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

كما أعلنت إدارة المنتدى عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتى تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التى تتعلق بالموضوعات التى يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقى لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

وأوضحت أنه تم تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات التى تسمح للشباب بالمشاركة فى الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو مشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادا على موضوع الحدث، وتخصيص فريق لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة فى الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التى يقدمها الراغبون فى القيام بدور المتحدثين.

وأكدت الحرص على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلا عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوى القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علميا وأصحاب التجارب الإنسانية الملهمة.

وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة فى المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتى؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

وتتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بعد غد لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذى يعقد خلال الفترة "10 - 13" يناير الجارى بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعود المنتدى هذا العام عقب تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة كورونا؛ لفتح آفاق الحوار مجددا بين شباب مصر والعالم، فضلا عن طرح أصحاب الحلم والإرادة رؤيتهم لتحقيق التنمية على كافة المستويات.