وزيرة الهجرة: منتدى شباب العالم فرصة ممتازة لشرح جهود حياة كريمة «فيديو»

وفى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة اليوم"، أعربت مكرم عن سعادتها بالمشاركة فى الورشة مؤكدة على دور شباب مؤسسة حياة كريمة، واستمرارهم فى العمل بهذا المشروع الضخم رغم من ظروف الجائحة.
وشدد على أنها كانت فرصة ممتازة، لشرح جهود الوزارة فى هذه المبادرة والشغل الذى تم تنفيذه بعد إطلاق الرئيس السيسى لها فى مؤتمر شباب العالم عام 2019، مشيرة إلى أن واجهنا تحديات وإجراءات احترازية كنا سنتوقع أن أى مبادرة سيتم تأجيلها، لكن العكس هو ما حدث والدولة عملت بكل أجهزتها لتنفيذها.
كما أشادت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بما يقوم به المصريين فى الخارج لدعم جهود الدولة فى الكثير من المشروعات خصوصا مشروع حياة كريمة.
وأكدت: "كان من ضمن النماذج الرائعة للمصريين فى الخارج، الدكتور رفعت، المقيم بالكويت، والذى تبنى قريتين مصريتين فى الفيوم لإعادة تأهيلهم وتوفير كل ما يلزمهم من تطوير فى البنية التحتية".
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