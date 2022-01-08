جامعة جنوب الوادى: إقامة منتدى شباب العالم يتوج نجاح جهود مواجهة الجائحة

وأكد "غرباوى"، فى بيان اليوم السبت، أن الحدث المصرى العالمى "منتدى شباب العالم"، الذى يجمع الشباب من مختلف أنحاء العالم يهدف إلى تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية فى مختلف دول العالم، وإرسال رسالة سلام من مصر إلى العالم.
وأضاف أن إقامة النسخة الرابعة من المنتدى يتوج نجاح الجهود المصرية فى مكافحة فيروس كورونا وصمود سياساتها أمام التحديات التى فرضتها الجائحة، مؤكدا أن منتدى شباب العالم فرصة للشباب للتواصل مع كبار صانعى القرار والمفكرين حول العالم، كما أنه فرصة للتعارف بين مجموعة مختلفة من الشباب الواعد من مختلف الجنسيات حول العالم.
ودعا رئيس جامعة جنوب الوادى، الشباب إلى المشاركة بقوة فى فعاليات هذا الحدث الشبابى العالمى، وعرض أفكارهم ومبادراتهم ومقترحاتهم، حيث أن المنتدى سيكون بمثابة فرصة لاستعراض كافة الأفكار والمقترحات الجديدة.
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