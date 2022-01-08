محافظ الأقصر يتفقد المشروعات التنموية بمدينة القرنة

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للمحافظة، اليوم السبت، أن المحافظ بدأ جولته بتفقد المرسى السياحى غرب الأقصر، ووجه بتطوير المرسى ورفع كفاءته وتجديده، كما تفقد عملية تأهيل ترعه ضوة بمدينة القرنة بطول 4 كيلوات و100 متر والتى بدأ العمل بها فى شهر أكتوبر الماضى ومن المقرر الانتهاء منها يونيو المقبل بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بنحو 10 ملايين و43 ألف جنيه.

وأضاف البيان، أن الجولة شهدت تفقد مشروع الصرف الصحى بالطارف القديم، حيث تم الانتهاء من 15 كيلومترا من شبكات الانحدار من إجمالى 20 كيلو مترا، كما تم الانتهاء من 7 كيلوات و800 متر من إجمالى 18 كيلومترا خط طرد وتنفيذ محطة الرفع بنسبة 40%، حيث أنه من المقرر أن تخدم هذة المحطة 20 ألف نسمة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد سير العمل بمستشفى القرنة وتابع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى واستمع لمطالب الأهالى والمواطنين ووجه الاطباء ببذل كل الجهد لخدمة المواطنين.

وواصل المستشار مصطفى ألهم، جولته بمتابعة مشروعات رصف طريق قنا أسوان الزراعى عقب الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحى تمهيدا لرصف الطريق، كما تفقد طريق 6 أكتوبر المؤدى إلى مدينة القرنة الجديدة بداية من كوبرى القباوى مرورا بالحملة الميكانيكية ومركز شرطة القرنة الجديدة، ووجه بإعادة تأهيل الحديقة فى مدخل مدينة القرنة الجديدة.

وتفقد المحافظ سوق الحرفيين والمحلات والباكيات التى من المقرر تخصيصها للمتدربات على الحياكة والتطريز ضمن مبادرة (مهنتك مستقبلك) التى أطلقتها وزارة القوى العاملة لتدريب عدد كبير من الفتيات بمحافظة الأقصر حيث سيتم تخصيص عدد من المحلات مجانا لمدة عام بسوق الحرفيين بالقرنة للفتيات اللاتى حصلن على الدورة التدريبية فى الحياكة والتطريز وسيتم تحرير عقود لهن وفى حالة نجاح الفكرة سيتم تأجير هذه المحلات لهن بأجر رمزى.

كما تفقد ألهم، أعمال تطوير ساحة انتظار تمثالى ممنون بالبازارات الجديدة بعدد 17 بزارا وعدد 2 نقطة أمن ومركز معلومات استكمالا لمشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر تمهيدا لتشغيلها.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته العميد علاء عبد الجابر رئيس مدينة القرنة والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزى للتعمير بالأقصر.