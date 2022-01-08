مصر تعرب عن تعازيها لباكستان فى ضحايا العاصفة الثلجية التى ضربت شمال البلاد

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت عن خالص التعازى والمواساة لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة فى ضحايا العاصفة الثلجية التى ضربت مدينة مورى بشمال البلاد، وأسفرت عن عددٍ من الوفيات.





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