مصر تعزي باكستان في ضحايا العاصفة الثلجية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم ، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في ضحايا العاصفة الثلجية التي ضربت مدينة موري شمال البلاد، وأسفرت عن عددٍ من الوفيات.

كما تتقدم مصر بصادق التعازي لذوي الضحايا، وتؤكد على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب باكستان في هذا المصاب الأليم.