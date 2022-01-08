علاء عصام: الشعب المصري يستحق أن يعيش حياة كريمة..وملف حقوق الإنسان بأولويات الدولة

/671175/علاء-عصام-الشعب-المصري-يستحق-أن-يعيش-حياة-كريمةوملف-حقوق-الإنسان-بأولويات-الدولة

قال النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف حقوق الإنسان علي رأس أولويات الدولة المصرية، لافتا أن الشعب المصري يستحق أن يعيش حياة كريمة ، موضحا أن الخطوات التي اتخذتها الدولة يؤكد حرصها علي تحقيق مبدأ المساواة وعلي احترام حقوق الإنسان.

دوت الخليج

حقوق المواطنين

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في لقائه بقناة اكسترا نيوز، أن غيط العنب وحي الأسمرات التي أنشأتها الدولة لنقل أهالي العشوائيات أكبر دليل علي سعي الدولة في الحفاظ علي حياة الإنسان، لافتا إلي أن اطلاق العديد من المبادرات التي ترعي حقوق المواطنين في المسكن الأمن والبيئة النظيفة والصحة والتعليم".

توفير سوق العمل للحد من البطالة

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة ضمن مبادرة حياة كريمة والتي تقوم عليها شركات كبري ذات الأيدي المصرية، وذلك لتوفير سوق العمل للحد من البطالة، لافتا الي أن اعلان الرئيس السيسي بإنشاء 100 الف وحدة سكنية للشباب المقبل علي الزواج هو أيضا جزء من حقوق الإنسان.

وتابع، أن الدولة قامت بإطلاق مبادرات لمنح قروض لأصحاب للمشروعات المنتاهية الصغيرة والمتوسطة، لتذليل المعوقات أمام المواطنين، فضلا عن اطلاق العديد من الدورات التدريبية والتأهيلة للمرأة الريفية

واستكمل عصام، أن قبل ثورة يونيو لم نجد مؤتمر يشارك فيه الشباب للتعبير عن أرأئهم، والإستماع إلي وجهات نظهرهم، لافتا الي أن الدولة تسعي إلي تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كثير من القضايا،" وما نشاهده داخل البرلمان والوزارات من تمثيل للمرأة يؤكد حرص الدولةعلي تحقيق العدالة الإجتماعية".

وكانت قد كشفت المتحدث باسم تنسيقية الشباب، خلال لقائها ببرنامج كلام في السياسة الذي يقدمه الكاتب والصحفي أحمد الطاهري، أن التنسيقية مشاركة بكافة أعضائها في منتدي شباب العالم، وهو ما يثبت أهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب.

أجندة التنسيقية بالمنتدي

وأوضحت شيماء عن أجندة التنسيقية خلال منتدي الشباب، مؤكدة أن علي رأس أولوياتها العالم ما بعد جالئحة كورونا، خاصة في عدد من الملفات منها ترشيد المياة والتنمية المستدامة، موضحة أن هناك عدد كبير من الزملاء تم اعادة ملفات خاصة بهم، فضلا عن توصيات تشغل الرأي العام العالمي.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عدد من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".