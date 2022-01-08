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/671177/أمانة-الجيزة-لحزب-المصري-الديمقراطي-تنظم-حفل-تكريم-حملة-القرأن-الكريم-بقرية-أبوصير
نظمت أمانة حزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بمحافظة الجيزة، حفلة تكريم لحملة القران الكريم بقرية ابوصير بمركز البدرشين، بحضور أعضاء أمانة محافظة الجيزة وأمانة البدرشين وأمانة العياط.
وأوضح المستشار أيمن عويان، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمحافظة الجيزةو عضو الهيئة العليا للحزب، أنه تم إقامة هذا الحفل لتكريم حملة القرأن الكريم، بالإضافة إلي تكريم مشايخ أهل القرية لجهودهم في مساعدة الأهالي والأطفال علي حفظ كتاب الله.
أمانة الجيزة لحزب المصري الديمقراطي تنظم حفل تكريم حملة القرأن الكريم بقرية أبوصير
وتوجه عويان، بالشكر إلى أولياء الأمور لأنهم الجندى المجهول فى هذا النجاح لتشجيع أبنائهم على حفظ القرآن الكريم، كما توجه بالشكر أيضا إلي المحفظين من المشايخ والعلماء أهل العلم والقرآن، لافتا إلي أن الإهتمام بتكريم هذه الفئة المتميزة من حفظة القرآن الكريم يساهم فى دعم وتشجيع الأسر على تعليم أفرادها بصحيح دينهم والإلتزام بالآداب العامة والأخلاق الحميدة فى المعاملات الإنسانية.
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