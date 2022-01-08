الوطنية للصحافة تعلن موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجى أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 10 أغسطس 2021، يوم الأربعاء القادم الموافق 12 يناير 2022، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.





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