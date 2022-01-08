جدة - نرمين السيد - واشترطت الهيئة فى المتقدم: الحصول على مؤهل عال "ويفضل الحاصلين على مؤهلات حاسب آلى - نظم ومعلومات"، خبرة فى مجال الاتصالات، وأن يقل السن عن 40 عاما، ويفضل قاطنى القاهرة الكبرى، ومن المقرر أن يخضع المتقدم لاختبارات، بالإضافة إلى إجراء "مقابلة شخصية". وطالبت هيئة الإسعاف المصرية بإرسال المستندات على البريد الإلكترونى [email protected]، أو تسليم المستندات باليد إلى مكتب العلاقات العامة بمقر الهيئة المؤقت بشارع البحر الأعظم – الجيزة. وجاءت المستندات المطلوبة تتمثل فى "السيرة الذاتية، وبيان حالة وظيفية، وشهادة المؤهل، وشهادات خبرة فى ذات المجال "إن وجد"، على أن يتم التقديم بداية من يوم السبت الموافق 8 يناير2022 حتى السبت 15 يناير2022.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظائف جديدة فى هيئة الإسعاف.. تعرف على الشروط وأوراق التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.