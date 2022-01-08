/671178/إنتاجه-للأفلام-رشحه-كأحد-أعضاء-مهرجان-ساندانس-السينمائي-من-هو-محمد-حفظي

أعلنت إدارة مهرجان ساندانس السينمائي عن أعضاء لجنة التحكيم، والتى ظهرت فيها أسم المنتج " محمد حفظي"، كأحد أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة، والتى تنافس على الافلام من خارج الولايات المتحدة الامريكية.

يُعد مهرجان سانداس أول المهرجانات السينمائية التى سوف تقيم عام 2022، كما أعلنت إدارة المهرجان فى وقت سابق لها، عن إقامة هذه الدورة افتراضيًا ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

دوت الخليج

من هو المنتج محمد حفظي

يُعد حفظي من المنتجين الذي نالوا العديد من الجوائز بمشاركته وكتابتوا أيضًا بجانب الانتاج، كما شارك فى إنتاج أكتر من 40 فيلم طويل فى مصر، والعديد من الدول الاجنبية الاخرى.

كما أسس شركته الخاصة التى حملت عنوان " فيلم كلينك" عام 2006، والتى تعد حاليا أحد أهم الشركات الانتاج فى مصر والوطن العربي.

كما أنه تم إختيار حفظي من مجلة سكرين إنترناشيونال عام 2013، كأحد قادة المستقبل من فئة المنتجين، وفى عام 2016 اختارته مجلة فارايتي مرتين لقائمة أكثر شخصية مؤثرة.

ونالت أفلام حفظي على العديد من الجوائز، حيث حصدت على أكثر من 100 جائزة دولية، ومن بين هذا الأفلام، الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" الذي شارك بإنتاجه بـجائزة أفضل بمهرجان فينسيا، وفي 2021 فاز فيلم "ريش" بـالجائزة الكبرى لاسبوع النقاد الدولي وجائزة فيبريسي في مهرجان كان.

تضمنت قائمة إنتاجات "فيلم كلينك" الأخيرة، فيلم سعاد الذي شارك رسمياً في مهرجانات كان وبرلين وترايبيكا، والفيلم البريطاني الأقصر الذي نافس في مهرجان ساندانس، وما وراء الطبيعة كأول إنتاج مصري ضمن مسلسلات نتفليكس الأصلية، وكذلك "أصحاب... ولا أعز" كأول أفلام نتفليكس الأصلية بالعالم العربي، وهو مأخوذ عن الفيلم الإيطالي Perfect Strangers، ويشارك في بطولته النجوم منى زكي، إياد نصار، نادين لبكي وعادل كرم.

كما شغل محمد حفظي سابقاً، منصب مدير مهرجان إسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة، وهو عضو بـغرفة صناعة السينما المصرية منذ عام 2013، كما كان عضو المجلس الاستشاري بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي من 2015 حتى 2017، وفي 2018، تم اختيار حفظي ليكون رئيساً لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، ليكون أصغر رئيس في تاريخ المهرجان.