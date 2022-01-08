/671180/أزمة-تواجه-ضياء-السيد-بعد-وصول-بعثة-منتخب-مصر-إلى-الكاميرون-للمشاركة-في-كأس-أمم-أفريقيا

نشرت شركة "برزنتيشن سبورتس" الصور الرسمية للاعبي منتخب مصر والجهاز الفني، وذلك عقب وصول البعثة إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخلال نشر الصور الرسمية لمنتخب مصر ظهرت عدة أزمات واحدة منها كانت خاصة بمحمد صلاح والآخرى لضياء السيد مساعد كارلوس كيروش.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة برزنتيشن الصور الرسمية لمنتخب مصر ولم يتواجد بها ضياء السيد مساعد كارلوس كيروش.

ولم تظهر أيضا الإعلانات الخاصة بمنتخب مصر في الصورة الرسمية للمنتخب الوطني من جديد بعد أزمة كأس العالم 2018.

أكثر المنتخبات مشاركة في كأس أمم أفريقيا.. منتخب مصر في الصدارة

تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا غداً، بمباراة الكاميرون أمام بوركينا فاسو في اللقاء الافتتاحي للبطولة في تمام الساعة 6 مساءاً بتوقيت القاهرة.

وسيبدأ منتخب مصر مبارياته في البطولة أمام نيجيريا يوم 11 يناير الموافق الثلاثاء القادم، في تمام الساعة السادسة مساءاً.

ويسعى منتخب مصر للفوز بالبطولة تحت قيادة كارلوس كيروش، الذي خرج بتصريحات أغضبت البعض بأنه ليس من ضمن خططه الفوز بكأس الأمم.

حيث أن منتخب الفراعنة لديه تاريخ كبير وحافل في القارة السمراء، فمنتخب مصر هو الأكثر مشاركة في كأس أمم أفريقيا بين كل المنتخبات، بجانب أمتلاكه للرقم القياسي للفوز بالبطولة برصيد 7 مرات.

ويستعرض معكم دوت الخليج أكثر الفرق المشاركة بالبطولة:

1- مصر 25 مشاركة 7 ألقاب

2- تونس 20 مشاركة لقب وحيد

3- الجزائر 19 مشاركة لقبين

4- المغرب 18 مشاركة لقب وحيد

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي