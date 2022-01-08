/671182/سارة-عبد-الرحمن-تنجح-فى-تجسيد-بطلة-التايكوندو-المصرية

تمكنت الفنانة سارة عبد الرحمن من تجسيد شخصية بطلة مصر فى التايكوندو هداية ملاك، صحابة الميدالية البرونزية فى أولمبيات طوكيو 2020، والتى سوف يعرض من خلاله الاحداث التى مرت بها، والذي سوف يتم عرضه على قناة dmc بعنوان " تقلها دهب".

دوت الخليج

أحداث مسلسل تقلها دهب

وتقص أحداث المسلسل عن ثلاثة أبطال مصريين فى ألعاب الرياضية المختلف منها، هداية ملاك بطلة التايكوندو، وفريال يوسف بطلة الكاراتيه، وسمر حمزة بطلة المصارعة، ويتحدث عن الصراعات التى واجهتهم في الوصول إلى البطولات العالمية، وما تواجهنه من تحديات في المجتمع في سبيل تحقيق ذلك لكونهن بنات.

كما تكشف أحداث المسلسل جوانب إنسانية متعددة لشخصية هداية ملاك والتي قد لا نعرف عنها الكثير، فهي صديقة مخلصة، تصر على الوقوف إلى جانب صديقتها سمر بطلة المصارعة في أزمتها مع الإحباط، ومساعدتها على تجاوزها بتشجيعها على مواصلة مسعاها في تحقيق ذاتها، كما أنها لا تتواني في تقديم المساعدات لزميلتها فريال بطلة الكاراتيه عندما انفصلت عن فريقها لتنضم إلى المنتخب لأول مرة.

كما نراها وهي تستغل هداية مهارتها في التايكوندو للدفاع عن صديقتها أمام هجوم تعرضت له من بعض الشباب، وهو ما برعت سارة عبد الرحمن في تجسيده بأسلوب سلس ودون مبالغة، وبشكل يجعلك كمشاهد تشعر وكإنها واحدة من أفراد عائلتك.

المسلسل من فكرة يسري الفخراني، وحوار حسن كمال وإخراج أحمد يسري، ويشارك فى العمل أيضاً هند عبد الحليم، هالة السعيد، حازم إيهاب، محمد أحمد ماهر، منال سلامة وسمير بدير.

تأتي هذه البطولة لـ "سارة عبد الرحمن" في مسلسل تقلها دهب بالتزامن مع عرض مسلسل بيمبو على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية، والذي تشارك سارة في بطولته مع أحمد مالك، هدى المفتي، حسن مالك، وويجز، ومن إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، وتأليف محمد أديب وعدد من الكتاب الشباب.

مسلسل الثمانية

وتعمل سارة حالياً على مسلسل الثمانية من إخراج أحمد مدحت وتأليف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر عرضه قريباً على قنوات mbc بالإضافة إلى منصة شاهد.

ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفي، محمود علاء "جامايكا"، منذر رياحنة، ومصطفي البنا.