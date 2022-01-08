/671184/سفير-مصر-بالكاميرون-لا-توجد-حالات-كورونا-داخل-صفوف-الفراعنة-قبل-كأس-أمم-أفريقيا

أكد مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون أن بعثة الفراعنة وصلت إلى مطار جاروا وذهبوا إلى فندق الإقامة بسهولة شديدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة النهار" "منتخب مصر وصل غلى فندق الإقامة في ربع ساعة فقط من مطار جاروا ولم تكن هناك أي أزمات قابلت بعثة المنتخب".

وزاد "الجميع بخير ولا توجد أي أزمات للاعبين بخصوص فيروس كورونا، والكل تواجد داخل فندق الإقامة، ويعتبر ذلك أنه ليس هناك أي حالات خاصة بكورونا داخل معسكر منتخب مصر".

تاريخ محمد صلاح مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

يستعد محمد صلاح لاعب منتخب مصر للمشاركة الثالثة في بطولات كأس أمم أفريقيا ويسعى لتحقيق اللقب الأول مع الفراعنة.

وشارك محمد صلاح في بطولة أمم أفريقيا 2017 و 2019 ووصل للمباراة النهائية في البطولة الأولى وخرج في الثانية من دور الـ 16 أمام جنوب أفريقيا.

وشارك محمد صلاح في 10 مباريات مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا، وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين فقط خلال مشاركاته في الكان الأفريقي.

ويسعى محمد صلاح أغلى لاعبي البطولة في التواجد على منصات التتويج مع منتخب مصر والفوز باللقب القاري الأول له بعد إخفاقين من قبل.

غياب أفشة.. كارلوس كيروش يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة النهائية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

منتخب مصر

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي

خالد عبد العزيز يضع روشتة فوز منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا.. وينصح كارلوس كيروش

أكد خالد عبد العزيز، وزير الرياضة الأسبق، أنه متفائل بمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، والأهم هو المشاركة الجيدة وهناك كوادر جيدة لابد من الإستفادة من خبراتها".