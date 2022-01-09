وزيرة الهجرة: حياة كريمة تؤكد قدرة الدولة على العمل والانتاج

ونوهت مكرم، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "على مسؤوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، بأن هناك مجموعة شباب مصريين من كندا جمعوا 80 ألف دولار لدعم مصر ومبادرة حياة كريمة "، كاشفة فى الوقت ذاته عن دور وزارة الهجرة فى دعم المصريين بالخارج لمبادرة "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن الوزارة مرتبطة بالجيل الثانى والثالث من الشباب عن طريق برامج ربطهم بالوطن.
وتطرقت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق مبادرة "حياة كريمة" فى آخر نسخة من منتدى شباب العالم فى 2019.
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