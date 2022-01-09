خلال مشاركتها بورش عمل منتدي شباب العالم..وزيرة الهجرة: شباب المصريين بالخارج واعي بقضايا الدولة

/671185/خلال-مشاركتها-بورش-عمل-منتدي-شباب-العالموزيرة-الهجرة-شباب-المصريين-بالخارج واعي-بقضايا-الدولة

أعربت د.نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها حول شاركتها اليوم في ورش تحضيرية لمنتدى شباب العالم، موضحة أن الورش كانت عن حياة كريمة، لافتة الي أن العمل بالمبادرة كان من الممكن أن يتعطل أو يتأجل بسبب ظروف جائحة وباء كورونا، ولكن ظلت دائرة العمل كما هي.

دوت الخليج

اطلاق المبادرات الرئاسة تقابل بالترحيب لدي المصريين بالخارج

وأضافت مكرم خلال مكالمة هاتفية لبرنامج المواجهة لقناة اكسترا نيوز، أن اطلاق المبادرات الرئاسة تقابل بالترحيب لدي المصريين بالخارج، ليثبتوا للقيادة السياسية مدي اهتمامهم بوطنهم، متابعة، خلال الساعات الماضية دار حوار نقاشي يضم أبناء المصريين بالخارج وممثلين من وزارة التخطيط والتضامن لشرح دور حياة كريمة وأهمية المشاريع التي تقام علي الأرضي المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين"

جهود الدولة المصرية في تحسن مستوي المعيشة بالقري

وذكرت وزير الدولة للهجرة والشئون الخارجية، أنها استعرضت جهود الدولة المصرية في تحسن مستوي المعيشة بالقري الأكثر فقرا في المحافظات، موضحة أن المنتدي له مردود إيجاب يكبير هو تحسين صورة مصر في الخارج وتصحيح الأخبار المغلطة والكاذبة، ، الي جانب العمل علي ترويج المبادرة في الخارج وتعريف المصريين بالخارج بكافة المشروعات التي تهدف الي خدمة المواطن البسيط.

استخدام القوي الناعمة في الخارج لتصحيح الصورة المغلوطة لدي الكثير في الخارج

واستكملت، أن مصر حريصة علي استخدام القوي الناعمة في الخارج لتصحيح الصورة المغلوطة لدي الكثير في الخارج،منوهة"أن الحديثمع المصريين في الخارج علي التبرع لمشروع حياة كريمة، والتعاون بين أبناء المصريين لتحقيق التنمية المستدامة".

تم جمع 5 ملايين جنيه لمبادرة حياة كريمة خلال جلسة حوارية اليوم

وأضافت أنه تم جمع 5 ملايين جنيه لمبادرة حياة كريمة خلال جلسة حوارية اليوم مع المصريين بالخارج، وهناك شباب من الجيل الثاني والثالث واعي بقضايا الدولة وتمكنوا من دعم المبادرة بآلاف الدولارات، مختتمة، أن هناك مواطن مصري مقيم بالكويت أعلن أنه سيعمل على تطوير قريتين بمحافظة الفيوم، متابعة أنه تم التعاون مع العديد من المؤسسات خارج مصر للتبرع إلي مشروعات حياة كريمة، والتنسيق مع الكنائس من خلال الكنيسة المصرية.