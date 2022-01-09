/671190/أعلى-المنتخبات-قيمة-تسويقية-في-كأس-أمم-أفريقيا-مركز-متأخر-لمصر

ينتطر عشاق ومحبي كرة القدم إنطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، التي ستنتطلق اليوم بلقاء المنتخب الكاميروني أمام بوركينا فاسو في لقاء قوى بإفتتاح البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بينما ينتظر منتخب مصر مباراة قوية أمام نيجيريا في افتتاح لقائات الفراعنة بالبطولة، وستكون المباراة يوم 11 من الشهر الحالي الموافق يوم الثلاثاء.

ويعد منتخب السنغال أعلى قيمة تسويقية بين جميع المنتخبات المشاركة في كأس الأمم، بينما جاء الفراعنة مركز متأخر نوعاً ما بين المنتخبات الأعلى في القيمة التسويقية.

ونستعرض معكم أعلى المنتخبات قيمة تسويقية في كأس أمم أفريقيا:

1- السنغال 341 مليون يورو

2- كوت ديفوار 306 مليون يورو

3- نيجيريا 246 مليون يورو

4- المغرب 217 مليون يورو

5- الجزائر 185 مليون يورو

6- مصر 161 مليون يورو

7- مالي 152 مليون يورو

8- الكاميرون 140 مليون يورو

9- غانا 127 مليون يورو

10- غينيا 92 مليون يورو

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي

قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة مصر بأمم أفريقيا 2021

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3 - أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

4- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

5- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

6- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

7- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

8- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

9- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

10- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

11- مروان داوود لاعب فريق انبي.

12- محمد فوزيلاعب فريق الإسماعيلي.