جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم ينقسم إلى أجواء مختلفة حيث يتأثر شمال البلاد بكتلة جوية مختلفة الخصائص تماما عن سيناء وجنوب البلاد من حيث درجة الحرارة وسرعة الرياح والأمطار.





وأوضحت فى بيان، أنه تتأثر شمال البلاد برياح جنوبية غربية نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة ويزيد هذا النشاط الإحساس ببرودة الطقس ومن المتوقع أن تسجل القاهرة ١٦ درجة لتسود أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا. وأشارت، إلى أن سيناء وجنوب البلاد ومصر الوسطى يمر عليهم غطاء سحابى تدعمه رطوبة سطحية حيث من المتوقع تساقط أمطار متفاوتة الشدة على الصعيد (خاصة مصر الوسطى) وتمتد هذه الأمطار إلى سيناء لتزداد شدتها تصل إلى حد السيول خاصة على المرتفعات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كتلة جوية مختلفة.. الأرصاد تحذر مجددا من طقس اليوم: رياح وبرودة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.