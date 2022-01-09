/671192/حزب-مستقبل-وطن-يخصص-رحلات-لجمهور-مصر-للكاميرون-بالتعاون-مع-برزنتيشن

كشف أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق عن توصل حزب "مستقبل وطن" لاتفاق مع شركة "برزنتيشن" لتخصيص رحلات خاصة للجمهور المصري لتدعيم منتخب مصر ومساندته خلال منافسات أمم إفريقيا التي ستنطلق اليوم بمباراة الكاميرون أمام بوركينا فاسو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حزب مستقبل وطن بالتنسيق والتعاون مع شركة برزنتيشن قررا تخصيص رحلات سفر لجمهور منتخب مصر الذي يريد مساندة المنتخب في الكاميرون خلال منافسات أمم إفريقيا في الكاميرون".

أضاف: "هذا خبر هام للغاية بالنسبة لي، خاصة أن منتخب مصر يحتاج إلى دعم الجمهور خلال منافسات كأس الأمم ووجود الجماهير يكون نقطة فارقة دوما مع منتخبنا"

وختم حديثه قائلا: "سعيد بحزب مستقبل وطن وقراره الذي يستهدف تدعيم منتخب مصر وتحفيز اللاعبين بمساندة الجماهير بالتعاون مع شركة برزنتيشن".

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي

قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة مصر بأمم أفريقيا 2021

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3 - أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

4- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

5- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

6- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

7- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

8- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

9- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

10- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

11- مروان داوود لاعب فريق انبي.

12- محمد فوزيلاعب فريق الإسماعيلي.