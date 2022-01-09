جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إن المقرر أن النذر ينعقد ويجب الوفاء به إذا صرَّح الناذر فى صيغته بلفظ النذر، أو إذا لم يُصرح به لكنَّه أتى بلفظ يشعر بالالتزام به مع توفر نية النذر، كقوله: إن شفى الله مريضي، أو رزقنى ولدًا، فللّه على صدقة، أو صوم، أو صلاة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل ينعقد النذر بغير لفظه؟.. الإفتاء توضح الحكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.