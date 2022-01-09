انقطاع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة 12 ساعة اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى "الهضبة العليا – مساكن الزلزال – اب تاون كايرو -الأسمرات )، لمدة 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق 9- 1-2022 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الإثنين الموافق 10 – 1 – 2022.





ويأتى ذلك نظراً لقيام شركة الصرف الصحى بالقاهرة بتحويل خط طرد من محطة رفع المقطم الرئيسى قطر 900 مم المتعارض مع أعمال توسعة منزل كوبرى إعمار مع محور الشهيد. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى والمحمول.

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