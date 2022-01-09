سفير مصر فى الكاميرون : منتخب الفراعنة وصل مقر إقامته فى سهولة ويسر

جدة - نرمين السيد - أكد مدحت المليجى سفير مصر فى الكاميرون، أنه طلب تأمين فى محيط فندى إقامة الفراعنة لعدم إزعاج اللاعبين حسب عادة الأفارقة، مشيرًا إلى أن منتخب مصر وصل مقر إقامته فى سهولة ويسر.





وأضاف السفير المصرى، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا توجد حالات كورونا بين بعثة منتخب مصر، وأن البعثة تتسم بالانضباط وهناك التزام بالإجراءات الاحترازية. وأشار إلى أنه تفقد مقر إقامة منتخب مصر أمس قبل وصول البعثة وهناك التزام كامل.

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