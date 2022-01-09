/671194/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، من أبرزها مباريات في الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض فريق رايو فاليكانو أمام فريق ريال بيتيس في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1

تقام مباراة إشبيلية ضد خيتافي في تمام الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports HD 1

أوساسونا ضد فريق قاديش في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 2.

تقام مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد فريق أتلتيك بيلباو في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1.

فياريال ضد فريق أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء عبر قنوات beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون ضد نظيرة بوركينا فاسو في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max .

إثيوبيا ضد فريق الرأس الأخضر في تمام الساعة التاسعة مساءً، علي قنوات beIN Sports HD 1 Max.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يخوض فريق فينيزيا ضد فريق ميلان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

نابولي ضد فريق سامبدوريا في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

تقام مباراة روما ضد نظيرة يوفنتوس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يخوض فريق انتر ميلان ضد فريق لاتسيو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءَ.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نانت ضد فريق موناكو في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

يخوض فريق ليون مباراته أمام باريس سان جيرمان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.