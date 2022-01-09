/671195/موعد-مباراة-ليون-ضد-باريس-سان-جيرمان-في-الدوري-الفرنسي

يخوض فريق باريس سان جيرمان مباراة ضد ليون، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل باريس صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد أولمبيك ليون بالمركز الـ13 وفي رصيده 24 نقطة.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان

فاز باريس سان جيرمان على سان إتيان بنتيجة 3/1، وأحرز أهداف الفريق الباريسي ماركينيوس هدفين ودي ماريا هدف، في الظهور الأول لسيرجيو راموس.

وبتلك النتيجة يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي منفرداً برصيد 40 نقطة، وخلفه نيس بـ 26 من النقاط.

وشهدت مباراة اليوم في التشكيل الأساسي الظهور الأول للإسباني سيرخيو راموس، منذ انضمامه في الإنتقالات الصيفية الماضية.

افتتح سانت إيتيان سجل التهديف في المباراة في الدقيقة العشرين من عمر المباراة، عن طريق دينيس بوانجا.

أهداف باريس سان جيرمان في المباراة:

وعاد باريس في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول عن طريق البرازيلي ماركينيوس من خلال كرة مقوسة من مخالفة من خارج منطقة الجزاء عن طريق لونيل ميسي على رأس ماركينيوس الذي سددها داخل الشباك.

عاد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بالهدف الثاني في المباراة لصالح باريس سان جيرمان، في الدقيقة الـ 79 من عمر المباراة، من خلال تمريرة سحرية رائعة من ميسي إلى دي ماريا يمين منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية اخترقت الشباك.

وسجل البرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان، بالهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء، من خلال كرة مقوسة رائعة من ميسي من الطرف الأيسر إلى ماركينيوس سددها برأسه داخل الشباك.