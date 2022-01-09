/671196/قمة-نارية-موعد-مباراة-روما-ويوفنتوس-في-الدوري-الإيطالي

يدخل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره روما، في قمة مباريات الجولة 21 من منافسات الدوري الإيطالي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 35 نقطة بجدول ترتيب الدوري بعد التعادل مع نابولي ضمن منافسات الجولة العشرين، فيما يقع فريق روما في المركز السابع بجدول ترتيب الجدول برصيد 32 نقطة.

نتيجة مباراة روما

انتهت أحداث مباراة ميلان وروما بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

فتتح أولييفيه جيرو بالهدف الاول في المباراة في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، وأكد جونيور ميسياس بالهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة السابعة عشر.

عاد فريق روما من بعيد في نتيجة المباراة بالهدف الأول له في اللقاء ليقلص الفارق، عن طريق تام أبراهام، ولكن الميلان يرفض التعادل ويسجل الثالث في اللقاء ويقتل نتيجة المباراة، في الدقيقة 82 من عمر المباراة، عن طريق رافائيل لياو.

موقف الفريقين في الدوري

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده للنقطة الـ 45 من أصل 20 مباراة، في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، وروما يحتل المركز السابع، برصيد 32 نقطة، من أصل 20 مباراة.

انتهت أحداث مباراة روما وفنيزيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، لصالح فريق فنيزيا، في لقاء الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإيطالي، وشهد على اللقاء ملعب بير لويجي بيينزو.

ونجح فريق فنيزيا من افتتاح سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق ماتيا كالدارا.

وعاد فريق ذئاب روما من تسجيل الهدف الأول له في الدقيقة الـ 43 من عمر المباراة، عن طريق إلدور شومورودوف، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول سجل تامي أبراهام الهدف الثاني لروما.

دخل أصحاب الأرض فريق فنيزيا الشوط الثاني من المباراة عازمين على الفوز، ليضربو بالهدف الثاني لهم في المباراة والتعادل في الدقيقة 65 وبهدف الفوز في اللقاء في الدقيقة الـ 73 من عمر اللقاء.