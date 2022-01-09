/671197/موعد-مباراة-أتلتيكو-مدريد-وفياريال-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق أتلتيكو مدريد مباراته أمام نظيره فريق فياريال، في المباراة الذي سيحتضنها ملعب "لا سيراميكا"، وذلك ضمن منافسات الأسبوع العشرين في بطولة الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موعد المباراة

ومن المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق فياريال في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم الأحد.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق فياريال عبر قنوات beIN Sports HD 1.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع من قائمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، بينما يحتل فريق فياريال المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

نتيجة مباراة أتيليكو مدريد ضد ليفربول

الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح والثالث لفريقة من خلال ركلة جزاء، من خلال تسديدة ضعيفة علي مرمي أوبلاك في الزاوية اليمنى، الفارغة، وجاءت ضربة الجزاء، من خلال تدخل مدافع اصحاب الارض على البرتغالي ديجو جوتا.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح اول اهداف فريقة في شباك اتليتكو مدريد، في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة، على طريقته المعتاده، من خارج منطقة الجزاءن ليعطي الأفضلية لفيريقة من بداية المباراة.

واحرز محمد صلاح الهدف من خالص مجهوده الفردي، من خلال مراوغة الاول والثاني والمرور من الثالث والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وسجل نابي كيتا الهدف الثاني لفريق ليفربول، من خلال تسديدة لكرة مرتده من داخل منطقة الجزاء، ليسكنها الشباك ويزيد الأفضلية للريد علي أرض اتليتيكو مدريد.

رفض اتليتيكو مدريد تقدم الضيف ليفربول، ليعود جريزمان ويسجل الهدف والثاني، ويعيد فريقه في نتيجة المباراة.